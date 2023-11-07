Ринат Билялетдинов: футбольное долголетие Оздоева — пример для других

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением относительно того, в чём заключается причина футбольного долголетия полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева.

«Я слежу за Оздоевым в Европе, потому что в своё время он появился у меня в дубле «Локомотива». Я тогда одобрил его кандидатуру, когда мне её предложил Борис Петрович Игнатьев. Магомед играл в дубле, потом я сказал: «Забирайте его в основу — он уже почти готов». Потом был с ним в «Рубине».

Сейчас Оздоев поймал третью молодость. Причина в профессиональном отношении к себе, способностях и трудолюбии. Он всегда правильно воспринимал требования, иногда не самые удобные. Его футбольное долголетие — пример для других. Базовый функционал в нём заложен года на два-три вперёд. Он будет играть на высшем уровне», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.