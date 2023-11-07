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«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 7 ноября, состоится встреча 4-го тура группы G Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и швейцарским «Янг Бойз». Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа G. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды играли друг с другом в 3-м туре группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 3:1.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав девять очков в трёх матчах. «Янг Бойз» набрал одно очко и занимает последнее место в квартете. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», в активе которого шесть набранных очков. «Црвена Звезда» находится на третьей позиции, у сербской команды одно очко.

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