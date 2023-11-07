Защитник «Сочи» Заика: верим, что можем исправить ситуацию

Защитник футбольного клуба «Сочи» Кирилл Заика прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3), а также высказался о нынешнем положении в турнирной таблице.

«Последняя пауза на сборную сыграла в нашу пользу, верим, что можем исправить ситуацию. Иногда результат не в нашу пользу, вчера была драматическая игра. Рады, что вытащили матч. Что было в перерыве? Если говорить, какие слова сказал тренерский штаб, то подбадривали. Ну и мы между собой пообщались.

Сам думал о том, что могло произойти с нами. Тяжёлый вопрос, говорить о том, когда уже прошёл первый круг… Нужно думать о том, как выбираться, и я думаю, мы на правильном пути. Сейчас будут матчи дома, нужно добиваться (результата. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Заика в эфире «Матч ТВ».

По итогам 14 проведённых встреч «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Динамо» располагается на пятой строчке.