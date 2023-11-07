Глушаков: если ни мне, ни Костроме не будет интересно сотрудничество — расторгнем контракт

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о выступлениях клуба в текущем сезоне Второй лиги, а также поделился мыслями о своём будущем.

«Как оцениваю положение команды? Как тут оценивать? Пришёл в команду, когда она была на последнем месте, просили помочь. Какие-то очки мы набрали, но этого не хватило. Понятно, что клуб развивается, есть какая-то своя философия. И он будет расти и работать дальше.

Говорят, что я — душа команды, главный человек в раздевалке? Мне нет смысла кому-то что-то говорить и доказывать. Я старший товарищ, партнёр, ничего больше. Такой же футболист, как и все. Хотелось помочь, но, к сожалению, есть что-то, не зависящее не только от футболистов, но и от футбола во Второй лиге.

Что буду делать в конце года? У меня контракт. Была договорённость попасть в шестёрку в нашей группе, но мы туда не попали. У нас есть дружеские отношения с руководством, так что если ни мне, ни Костроме не будет интересно дальнейшее сотрудничество, то контракт будет расторгнут. Вот и вся история. Будем думать, смотреть, что дальше. Сейчас чемпионат заканчивается, будут трансферное окно, сборы. Наверное, с кем-то поеду тренироваться зимой», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, у Глушакова действующий контракт с командой из ЛЕОН Второй Лиги, костромским «Спартаком», который будет актуален до конца сезона-2023/2024. Но во время зимней паузы, согласно договорённостям, он может перейти в другую команду, если будут желание и интерес. В РПЛ Денис выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».