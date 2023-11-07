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«Учитель математики на полставки». Беллингем подшутил над внешним видом Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем подшутил насчёт внешнего вида одноклубника Эдуарду Камавинга, который сегодня, 7 ноября, пролонгировал своё трудовое соглашение со «сливочными».

«Игрок мирового класса и учитель математики на полставки», — написал Беллингем в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Джуда Беллингема

Напомним, французский футболист продлил свой контракт до 2029 года.

К «сливочным» 20-летний Камавинга присоединился два года назад из французского «Ренна». Сумма трансфера составила € 40 млн. По итогам дебютного сезона Эдуарду помог мадридской команде выиграть чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Камавинга провёл 12 матчей за команду Карло Анчелотти в рамках испанской Ла Лиги и не записал на свой счёт результативных действий.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.