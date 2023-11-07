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Агент Миранчука: видимо, сейчас в сборной нужны футболисты, которые играют в своих клубах

Агент Миранчука: видимо, сейчас в сборной нужны футболисты, которые играют в своих клубах
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал отсутствие футболиста в составе сборной России на ноябрьский сбор.

«Почему Лёша не попал в расширенный список сборной России — вопрос к главному тренеру. Со здоровьем Алексея всё в порядке. Видимо, сейчас главному тренеру сборной России нужны футболисты, которые играют в своих клубах», — приводит слова Шпинёва Sport24.

Напомним, на ноябрьский сбор в национальную команду России вызваны 29 футболистов. Учебно-тренировочный сбор начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября сборная сыграет товарищеский матч в Волгограде. Игра с Кубой пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 мск.

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