Денис Глушаков: считаю, что Медиалига — это Вторая лига, вот и всё

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков высказался о Медиалиге.

«Есть ли желание остаться в профессиональном футболе или опять попробовать себя в Медиалиге или пляжном футболе? Время покажет. Нет, Медиалига и пляжка — это хайп и подготовка перед матчами сборной России по пляжному футболу. Тренировки вместо сборов, вот и всё. Хотелось себя попробовать. В Медиалиге я ещё давно был самым первым профессиональным футболистом, который играл там, ещё когда выступал за «Химки». Тоже был без команды: договорились с Reality — я за них поиграл.

Как отношусь к тому, что медийный футбол всё больше интегрируется в профессиональный? Нормально. Если не будет каких-то матчей, то, конечно, можно и поиграть здесь. Так как мы сейчас отстранены от всего, пусть футболисты играют везде, где можно, где они смогут получить игровую практику.

Некоторые говорят, что медийный футбол — это не футбол, а клоунада? Не то что клоунада. Это профессиональный футбол, вот и всё. Сейчас медийные команды стали допускать до участия в Кубке России среди профессиональных клубов. Считаю, что Медиалига — это Вторая лига, вот и всё», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».