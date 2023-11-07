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«Шахтёр» — «Барселона»: хозяева открыли счёт в конце первого тайма

«Шахтёр» — «Барселона»: хозяева открыли счёт в конце первого тайма
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В эти минуты проходит встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между украинским «Шахтёром» и каталонской «Барселоной». Матч проводится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа H. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Перерыв
1 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Сикан – 40'    

На 40-й минуте матча форвард «Шахтёра» Даниил Сикан открыл счёт и вывел свою команду вперёд. После классного диагонального перевода на левый фланг Георгий Гочолеишвили выполнил подачу к линии вратарской, откуда Сикан из борьбы нанёс удар головой, а мяч по высокой дуге залетел под самую штангу.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав девять очков в трёх матчах. «Шахтёр» набрал три очка и занимает третье место в квартете. На второй строчке располагается «Порту», в активе которого шесть набранных очков. Замыкает таблицу группы бельгийский «Антверпен», у которого нет ни одного очка.

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