Агент Головина прокомментировал номинацию футболиста на звание игрока месяца в Лиге 1

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал номинацию 27-летнего футболиста на звание игрока месяца во французской Лиге 1. На награду также претендуют футболисты «Пари Сен-Жермен» — форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

«Александр заслужил эту номинацию. Это плод его работы на тренировках, работы всей команды и тренерского штаба. Может ли Головин победить в голосовании с Мбаппе в соперниках? Для игрока важны в первую очередь результаты команды. Это предстоящая игра на выезде с «Гавром» и важный матч с «ПСЖ». Сейчас Саша думает об этом, готовится к каждой игре. Ему важны результаты команды, а не его личные», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.