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Департамент судейства РФС проведёт семинары для «Спартака» и «Динамо»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич 8 ноября проведёт семинары для футбольного клуба «Спартак» и московского «Динамо», сообщает «РИА Новости Спорт».

«Завтра в рамках процедуры лицензирования руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич проведёт два семинара — для футбольного клуба «Спартак» и футбольного клуба «Динамо», — приводит слова представителя пресс-службы РФС «РИА Новости Спорт».

Напомним, Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав совершить изменения и улучшить российский футбольный арбитраж, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один.

Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.