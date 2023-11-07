В «Балтике» ответили на вопрос о кредите доверия к Сергею Игнашевичу

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин ответил на вопросы журналистов. Он сказал, что верит в футболистов и главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Почему не берём очки на выезде, а только дома? Это главный вопрос, на который мы, надеюсь, найдём ответ в ближайшей игре с «Пари НН» в Нижнем Новгороде. Мы понимаем, что для того, чтобы остаться в РПЛ, должны брать очки не только дома, но и на выезде.

Насколько доволен цифрами посещаемости клуба в РПЛ? Если откровенно, то недоволен, это одно из небольших разочарований сезона. Думал, что в РПЛ у нас будут более красивые цифры посещаемости. Хотелось бы, чтобы болельщики заполняли стадион, они играют большую роль в играх. Хотелось бы больше людей на трибунах.

Насколько велик кредит доверия к Сергею Игнашевичу? «Балтика» не тот клуб, который постоянно шарахается из стороны в сторону. Мы верим в футболистов и тренера, на данный момент таких разговоров не ведётся. Надеюсь, наберём очки на выезде и эти вопросы отпадут сами собой», — сказал Волженкин в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».