Игрок «Рубина» Кабутов: начали сезон неудачно, но были уверены, что своё заберём

Крайний защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал игру команды в текущем сезоне РПЛ.

«Как нам удаётся забирать очки в важных матчах? Начали сезон неудачно, но были уверены, что своё заберём. Сейчас удача больше на нашей стороне. У нас пришли новые игроки, мы начали сыгрываться, в этом тоже есть свои плюсы. Думаю, что Валентин Вада ещё не набрал свои оптимальные кондиции, он прибавит, и мы будем ещё сильнее.

Этот сезон мой лучший в карьере? В РПЛ, думаю, да. Больше стал играть, такого игрового времени, по‑моему, не было ещё. Конкретных установок от Рахимова не было, все в командных действиях. У нас стало лучше взаимодействие в обороне, где‑то помогала удача», — сказал Кабутов в эфире «Матч ТВ».

После 14 сыгранных туров в активе казанской команды 19 очков. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на девятом месте.