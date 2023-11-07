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Экс-игрок «Спартака» Глушаков высказался о возможной интеграции белорусских команд

Экс-игрок «Спартака» Глушаков высказался о возможной интеграции белорусских команд
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал новость о возможной интеграции белорусских клубов в российские футбольные лиги.

«Если это будут хорошие команды, то, конечно, это пойдёт на пользу. Будет конкурентоспособный чемпионат. Нужно смотреть, сколько команд будут добавлять, а если захотят убрать какие-то клубы, то наши регионы будут страдать из-за этого. Белорусы — братский народ, надеюсь, футбольные власти придумают, как сделать чемпионат интереснее, но при этом не навредят российскому футболу, нашим малышам, которые тренируются в футбольных школах», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, ранее о возможной интеграции белорусских команд в чемпионат России высказался президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев. Он отметил, что это будет достаточно трудоёмкий процесс.

Также министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут быть добавлены в турниры по большинству из игровых видов спорта.

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