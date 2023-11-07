Спортдир «Баварии» Фройнд: Тухель правильно реагирует на критику в свой адрес

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд считает, что главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель правильно отреагировал на критику в свою сторону, которая звучала в последнее время, а также выразил полное доверие работе специалиста.

«Я думаю, это хорошо и правильно, что Томас дал ясно понять свою позицию после того, как критика в его адрес продолжалась последние несколько недель. «Бавария» всегда боролось, когда это было необходимо. Теперь Томас сделал то же самое, и мы поддерживаем его на 100%. Мы проводим очень хороший сезон в Бундеслиге: забили 38 голов, а пропустили только семь. До сих пор мы выигрывали все матчи в Лиге чемпионов. В конце концов, мы говорим о лучшем старте «Баварии» в Бундеслиге за восемь лет. Это говорит само за себя», — приводит слова Фройнда BILD.

Напомним, ранее Тухеля критиковал в том числе экс-футболист Лотар Маттеус, по мнению которого, мюнхенский клуб под руководством 50-летнего специалиста не показывает доминирования на поле.