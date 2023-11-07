«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: Фоден увеличил преимущество хозяев

В эти минуты проходит встреча 4-го тура группы G Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и швейцарским «Янг Бойз». Матч проводится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте матча норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт, реализовав пенальти.

В компенсированное к первому тайму время полузащитник Фил Фоден увеличил преимущество хозяев с передачи Джека Грилиша. Грилиш нашёл Фодена на правом фланге, Фил прорвался в штрафную, улизнув от защитника, и отличным ударом низом с острого угла отправил мяч мимо голкипера под дальнюю штангу — 2:0 в пользу «горожан».

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав девять очков в трёх матчах. «Янг Бойз» набрал одно очко и занимает последнее место в квартете. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», в активе которого шесть набранных очков. «Црвена Звезда» находится на третьей позиции, у сербской команды одно очко.