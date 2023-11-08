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Гол в ворота «Фейеноорда» стал 200-м для Иммобиле в составе «Лацио»

Гол в ворота «Фейеноорда» стал 200-м для Иммобиле в составе «Лацио»
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Лацио» и нидерландский «Фейеноорд». Игра группы Е проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Группа E. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
2-й тайм
1 : 0
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Иммобиле – 45+1'    

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле открыл счёт на 45+1-й минуте встречи. Этот гол стал 200-м для 33-летнего форварда в футболке римлян. На момент написания новости начался второй тайм, счёт 1:0 в пользу команды из Италии.

Напомним, Иммобиле присоединился к «Лацио» в 2016 году. В текущем сезоне 33‑летний футболист принял участие в 13 матчах в составе клуба во всех турнирах и забил четыре гола.

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