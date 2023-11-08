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Тренер «Юнайтед» тен Хаг: не жду, что Каземиро и Мартинес станут доступны до Рождества

Тренер «Юнайтед» тен Хаг: не жду, что Каземиро и Мартинес станут доступны до Рождества
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять, на какой период времени выбыли травмированные футболисты «красных дьяволов» — Каземиро и Лисандро Мартинес.

«Я не ожидаю, что Лисандро Мартинес и Каземиро будут доступны вновь до Рождества», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Мартинес получил повреждение стопы в начале сентября в матче с «Арсеналом» (1:3). После этого тен Хаг подтвердил, что аргентинскому защитнику понадобится операция, которая потребует длительного восстановления, однако конкретные сроки реабилитации не назывались. В свою очередь, Каземиро получил травму подколенного сухожилия в минувшем матче Кубка Англии с «Ньюкаслом» (0:3). Сообщалось, что опорный полузащитник не сможет играть в течение нескольких недель.

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