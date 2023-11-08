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Экс-игрок «Спартака» Глушаков: не вижу смысла везти в Россию судей из Саудовской Аравии

Экс-игрок «Спартака» Глушаков: не вижу смысла везти в Россию судей из Саудовской Аравии
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал идею РФС о сотрудничестве в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси, а также о женщинах-арбитрах в мужском футболе.

«Если будут играть белорусы, пусть и судят тоже. Против девушек тоже ничего против не имею, если есть такие судьи. А вот Саудовская Аравия… Что им здесь делать, я не могу понять?! Есть свои судьи, тренеры к примеру. Но тащат откуда-то специалистов, когда есть свои. Люди заканчивают карьеру, им лет по 40-45, где им учиться? Надо давать шансы, чтобы люди росли. Зачем тогда учиться на тренера, если тебе потом не будут доверять?

Не вижу смысла везти судей из Саудовской Аравии. Если белорусы будут участвовать в РПЛ, то и их арбитры у нас — это будет правильно и честно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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