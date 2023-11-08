Лодыгин — о голкиперах сборной России: думаю, мог бы создать хорошую конкуренцию ребятам

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, выступающий за греческий «Панатинаикос», поделился мыслями о голкиперах, вызванных в сборную России на ноябрьский сбор.

«Лунёва вернули в сборную после того, как он заиграл за команду, заиграл — вызвали. Нигматуллин заслужил вызов, скорее всего, потому что находится на пике сейчас. Сафонов играет постоянно, его команда лидирует на данный момент, логично.

Лантратов является одним из лучших в чемпионате. Сафонов, как показывает тренерский штаб — основной, остальные очень близко. Желаю удачи всем. Слежу за сборной и болею за неё. За греческим чемпионатом не следят, как я понял, думаю, мог бы создать хорошую конкуренцию ребятам», — приводит слова Лодыгина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 33-летний вратарь принял участие в трёх матчах за «Панатинаикос».