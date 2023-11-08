Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» обыграл «ПСЖ» в матче 4-го тура Лиги чемпионов

«Милан» обыграл «ПСЖ» в матче 4-го тура Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 7 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра группы F проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого тайма. Отличился защитник парижан Милан Шкриньяр. Спустя три минуты португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау сравнял счёт ударом через себя. На 50-й минуте итальянцы вышли вперёд благодаря голу нападающего Оливье Жиру.

После этой победы в активе «Милана» стало пять очков. «Россонери» поднялись на третью строчку турнирной таблицы группы F. «ПСЖ» с шестью очками идёт на втором месте.

Лига чемпионов . Группа F. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Шкриньяр – 9'     1:1 Леау – 12'     2:1 Жиру – 50'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android