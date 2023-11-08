«Милан» обыграл «ПСЖ» в матче 4-го тура Лиги чемпионов

Во вторник, 7 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра группы F проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого тайма. Отличился защитник парижан Милан Шкриньяр. Спустя три минуты португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау сравнял счёт ударом через себя. На 50-й минуте итальянцы вышли вперёд благодаря голу нападающего Оливье Жиру.
После этой победы в активе «Милана» стало пять очков. «Россонери» поднялись на третью строчку турнирной таблицы группы F. «ПСЖ» с шестью очками идёт на втором месте.
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