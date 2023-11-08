Тренер «Шахтёра» Пушич высказался о победе в матче ЛЧ с «Барселоной»

Главный тренер «Шахтёра» Марино Пушич прокомментировал победу в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:0).

«Прежде всего, я хотел бы поздравить своих игроков. Они проделали отличную работу. Как я говорил, атаковать можно только в том случае, если умеешь защищаться. Всё начинается с обороны.

Мы любим атаковать, и сегодня у нас было несколько хороших моментов, но на первом месте всё же организация игры. Если вы легко пропускаете на этом уровне, вероятность вашей победы невелика. Мы работали над этим, игроки отреагировали фантастически, я очень этим доволен.

Команда здорово сыграла во всех аспектах. Игроки не выключались ни на секунду. Именно это я и хотел увидеть: смелость и хорошую игру как с мячом, так и без него», — приводит слова Пушича официальный сайт УЕФА.