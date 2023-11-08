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«Аль-Иттихад» объявил о расторжении контракта с главным тренером Эшпириту Санту

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту покинул саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщил клуб в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Клуб объявляет о расторжении контракта с португальским тренером Нуну Эшпириту Санту после всесторонней оценки последнего этапа. Ассистент главного тренера Хассан Халифа возьмёт на себя ответственность за подготовку команды к следующему матчу.

Желаем Нуну Эшпириту Санту всего наилучшего в предстоящий период», — написано в заявлении «Аль-Иттихада».

49-летний Нуну Эшпириту Санту возглавил «Аль-Иттихад» в июле 2022 года. С командой он стал чемпионом Саудовской Аравии (2022/2023) и обладателем Суперкубка страны (2023).

Ранее саудовский клуб проиграл иракскому «Аль-Кува» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.