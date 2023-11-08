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Агент Бэйла: Гарет очень сильно скучает по мадридскому «Реалу»

Агент Бэйла: Гарет очень сильно скучает по мадридскому «Реалу»
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Джонатан Барнетт, агент бывшего нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла, рассказал, что экс-игрок скучает по мадридскому «Реалу».

«Скучает ли Бэйл по «Реалу»? Да, скучает, и часто с восторгом рассказывает мне свои воспоминания в мадридском клубе», — приводит слова Барнетта El Chiringuito.

В составе «Реала» Гарет Бэйл выиграл 17 трофеев, пять раз одержав победу в Лиге чемпионов и трижды став чемпионом Испании. Также за свою карьеру валлийский нападающий успел поиграть за лондонский «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Завершил свои выступления в футболе на профессиональном уровне Бэйл в январе 2023 года. Последним его клубом стал «Лос-Анджелес» из МЛС.

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