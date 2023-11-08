«Играли всем сердцем». Главный тренер «Милана» Пиоли объяснил победу над «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды над «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Футболисты играли всем сердцем, всеми силами. Это то, чего мы хотели. Нам удалась командная работа против великолепного соперника.

В нашем распоряжении сейчас больше игроков, и тем лучше для нас. Команда отработала слаженно и заслужила победу. Теперь нам необходимо хорошо сыграть с дортмундской «Боруссией», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра группы F проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.