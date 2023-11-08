Оливье Жиру высказался о победном голе в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1). Форвард стал автором победного гола.

«Сложная была игра: нам нужно было быть уверенными в себе и добиться этой необходимой победы, чтобы улучшить свои позиции в таблице.

Меня не беспокоило то, что не забиваю, ведь моменты в предыдущих играх у нас были. Нам попросту нужно было быть более меткими, и сегодня у нас это получилось. Когда мы вот так играем, это напоминает мне о прошлом сезоне — нам нужно продолжать в том же духе.

Болельщики поддерживали нас на протяжении всей встречи. Гордость переполняет. Отличный навес Тео (Эрнандеса. — Прим. «Чемпионата») на дальнюю штангу, точно такой, как мне нравится, но для этого ведь нужно ещё выбрать подходящий момент. Хорошо и для меня, и для команды», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.