Президент «Атлетико» прокомментировал будущее Диего Симеоне

Президент маридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером команды Диего Симеоне.

«Вскоре то, чего мы все хотим, станет реальностью. Мы практически договорились. Диего Симеоне останется тренером клуба покуда сам будет того желать. Такой тренер, как он, имеет право на привилегии», — приводит слова Сересо ITASportPress.

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании, выигрывала Кубок страны и дважды побеждала в Лиге Европы. Кроме того, «матрасники» два раза выходили в финал Лиги чемпионов, но выиграть этот турнир им не удалось.

После 11 туров сезона-2023/2024 «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков.

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«Атлетико» в гостях проиграл «Лас-Пальмасу»:

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