Килиан Мбаппе отреагировал на поражение «ПСЖ» от «Милана» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение французской команды от «Милана» в матче Лиги чемпионов.

«Проигрывать всегда нелегко, мы разочарованы. Трудности с игрой на выезде? Не знаю. Мы разочарованы, старались приложить максимум усилий для победы, не получилось. Мы попытались забить второй гол, но было уже слишком поздно», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра группы F проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за итальянский «Милан»: