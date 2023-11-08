Златан Ибрагимович ведёт переговоры с «Миланом» по поводу работы в руководстве клуба

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани рассказал о переговорах клуба с бывшим нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Есть шанс, что Златан Ибрагимович вернется к нам в руководство. Мы в этом участвуем, мы бы этим гордились. Мы ведем переговоры со Златаном, чтобы обсудить следующие шаги», — приводит слова Фурлани инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 и с 2020 по 2023. За пять сезонов в клубе шведский нападающий провёл 163 матча, забил 93 мяча и отдал 35 голевых передач.

Вместе с «Миланом» Ибрагимович выиграл два чемпионата Италии (2010/2011, 2021/2022), а также Суперкубок Италии (2011/2012).

В июне 2023 года Ибрагимович объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 41 года.