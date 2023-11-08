Георгий Судаков: Мудрик говорит, что в АПЛ ему не хватает такого распасовщика, как я

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал, о чём он общался с полузащитником «Челси», бывшим партнёром по команде Михаилом Мудриком.

«Миша – мой близкий друг, и мы много общаемся. Я уже получил несколько ценных советов, если я перееду в Англию. Как адаптироваться, как нелегко войти в темп игры, для меня это очень полезные советы.

Он рекомендует как можно быстрее перейти к такому топ-чемпионату, как Премьер-лига, потому что для развития вашей игры это помогает быстрее адаптироваться физически и психологически.

Миша имеет огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, почему вы ещё не видели его на топ-уровне в Англии, состоит в том, что, как он говорит, нет такого игрока, как Судаков, который постоянно отдаёт лучшие пасы для него», – цитирует Судакова The Telegraph.