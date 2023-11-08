Родригао лучший по точным передачам, Вуячич — по перехватам. Статистика 14-го тура РПЛ
РУСТАТ представил топ игроков 14-го тура чемпионата России по семи статистическим показателям.
Лидером по созданным голевым моментам стал полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич (5), а его одноклубник нападающий Лука Джорджевич стал лучшим по показателю ожидаемых голов (xG) – 2,04.
Больше всего точных передач отдал защитник «Зенита» Родригао (120), также бразилец стал лучшим по количеству удачных технико-тактических действий (146).
Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев совершил больше всех удачных единоборств (22) и сделал больше всех подборов (19).
Лучшим в туре по перехватам стал защитник «Рубина» Игор Вуячич – 17.
После 14 туров РПЛ лидирует «Краснодар» с 31 очком. Второе место занимает «Зенит» (29 очков), тройку замыкает ЦСКА (24 очка).
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