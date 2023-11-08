Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ренан и Келлвен вызваны в олимпийскую сборную Бразилии на ноябрьские сборы

Защитник «Зенита» Роберт Ренан и защитник ЦСКА Келлвен вызваны в олимпийскую сборную Бразилии на ноябрьские сборы.

Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 20-летнего защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне защитник провёл восемь матчей, результативными действиями не отметился.

Келлвен перешёл в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. Контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Келлвен сыграл уже 11 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.