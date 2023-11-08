Аршавин сравнил первый тайм матча «Милан» — «ПСЖ» с гонкой Формулы‑1

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча «Милана» и «ПСЖ» в 4‑м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Напомним, игра проходила в Милане и завершилась победой итальянского коллектива со счётом 2:1.

«Первый тайм — тайм без центра поля. Это как машины Формулы‑1, которые проносятся перед главной трибуной. Удивительно, что они сыграли 2:1. Первый тайм мог закончиться со счётом 5:5. А второй тайм был уже совсем не похож на первый. «Милан» подсел, а «ПСЖ» не нашёл ключей, чтобы отыграться», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Милана» стало пять очков. «Россонери» поднялись на третью строчку турнирной таблицы группы F. «ПСЖ» с шестью очками идёт на втором месте.