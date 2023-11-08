Силкин: допускаю уход Тюкавина зимой. Но в «Зените» спрос на наших игроков второстепенный

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин не стал исключать вероятность ухода Константина Тюкавина из стана бело-голубых ближайшей зимой.

«Допускаю уход Тюкавина зимой. Он неплохой нападающий. Если перейдёт в «Зенит», только время может показать, будет ли это ошибкой. Из того, что было раньше, люди, которые уходили в «Зенит», не задерживались там. В «Зените» много иностранцев, которые задают моду. Спрос на наших игроков там второстепенный. Для «Динамо» будет потерей его уход, но никто не гарантирует, что в другом клубе он будет забивать. Нужно знать, куда переходишь, в какой футбол там играют. Нападающие — зависимые игроки. Если не будет передач, то и голов не будет. Если Тюкавин и перейдёт, то это должна быть играющая команда, а не чтобы дырки тобой затыкали», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.