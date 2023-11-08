Куман: Гравенберх получит вызов в сборную Нидерландов, если продолжит в том же духе

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман признал, что полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх может получить вызов в национальную команду, если продолжит хорошо играть.

«Нам это не понравилось (отказ Гравенберха ехать в молодёжную сборную в сентябре. — Прим. «Чемпионата»), но это уже в прошлом. Я позвонил ему перед тем, как объявить предварительную заявку на ноябрьские матчи, и сказал, что его там нет. Но если Райан продолжит прогрессировать, то ему найдётся место в сборной Нидерландов. Он тот полузащитник, который обязательно попадёт в сборную, если будет играть регулярно», — приводит слова Кумана The Athletic.

Напомним, в сентябре, завершив переход в «Ливерпуль» из «Баварии», Гравенберх принял решение отказаться от вызова в молодёжную сборную Нидерландов. Впоследствии за это решение 21-летнего полузащитника критиковали на родине, в том числе и Рональд Куман.