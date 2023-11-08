Капитан «Сельты» Аспас не будет наказан за сбитие монитора VAR

Капитан и нападающий «Сельты» Яго Аспас не понесёт наказания за то, что сбил монитор системы VAR в матче 12-го тура Ла Лиги с «Севильей» (1:1). Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, без наказания Аспас останется по двум причинам. Во-первых, потому, что этот инцидент не был отмечен главным арбитром встречи в протоколе. А во-вторых, технический комитет судей (CTA) не подал официальную жалобу на действия форварда «Сельты».

Напомним, последние полчаса матча с «Севильей» «Сельта» провела в меньшинстве, но в компенсированное время имела возможность сравнять счёт. Арбитр назначил пенальти в ворота «Севильи», когда Хесус Навас потянул нападающего Йёргена Ларсена за руку в своей штрафной. После просмотра VAR судья отменил пенальти и дал финальный свисток. Покидая пределы поля, капитан «Сельты» повалил монитор VAR на землю.

«Сельта» после 12 туров Ла Лиги занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

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