Игрок «Краснодара» Кади: Россия — это страна с культурой, которой нет больше нигде

Бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес заявил, что Россия является страной с культурой, какой больше нет ни в одной стране мира.

«Какими словами я бы мог охарактеризовать Россию? Холодная (смеётся). Но это страна с культурой, которой нет больше нигде. Адаптация проходит достаточно спокойно. Но нынешние холода всё усложняют, особенно в Москве. В Краснодаре не так холодно, но здесь, когда выезжаем на тренировки, температура переносится непросто. Как идёт изучение русского языка? Знаю самые основные слова: «Доброе утро», «Добрый день», «Доброй ночи»… А так, изучение идёт медленно. На углублённом уровне не занимаюсь — только слушаю, что-то спрашиваю, запоминаю», — приводит слова Кади «РИА Новости Спорт».

Кади перешёл в «Краснодар» из азербайджанского «Карабаха» в январе этого года.