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Голкипер Медиалиги: Песьяков — машина. Спокойно мог бы играть в Европе

Голкипер Медиалиги: Песьяков — машина. Спокойно мог бы играть в Европе
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Вратарь «Эгриси» Алексей Клюкин высоко оценил уровень голкипера «Ростова» Сергея Песьякова. Напомним, «Эгриси» — это команда, созданная известным спортивным журналистом Василием Уткиным. Клуб выступает в ЛФЛ и Медиалиге. Клюкину удалось отправиться на недельную стажировку в «Ростов», где он и контактировал с Песьяковым.

«Сергей Песьяков — машина. Сразу видно, что это вратарь очень высокого уровня. Он спокойно мог бы играть в европейском чемпионате. Он всё делает сверхнадёжно. Например, Гильермо Очоа и другие латиноамериканские или испанские вратари летают и прыгают. У Песьякова такого нет: в ближнем и дальнем бою чувствуется уверенность», — сказал Клюкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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