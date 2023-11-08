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Вратарь Медиалиги: в «Ростове» поздравляли с победой над «Уралом». Я думал: а меня за что?

Вратарь Медиалиги: в «Ростове» поздравляли с победой над «Уралом». Я думал: а меня за что?
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Вратарь «Эгриси» Алексей Клюкин, который провёл недельную стажировку в «Ростове», рассказал о взаимоотношениях футболистов внутри ростовской команды. Напомним, «Эгриси» — это команда, созданная известным спортивным журналистом Василием Уткиным. Клуб выступает в ЛФЛ и Медиалиге.

«Это было особенно приятно. Я ездил с «Ростовом» на игру с «Уралом» и обратно возвращался на автобусе. Когда я в подтрибунном помещении всех поздравлял, в ответ мне тоже шли поздравления. Я удивлялся: а мне за что? Но мне объяснили, что это и моя заслуженная победа, потому что эту неделю тренировался со всеми. Было круто услышать такие слова», — сказал Алексей Клюкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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