«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 испанский «Реал Сосьедад» встретится с португальской «Бенфикой». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Бенфика».

Напомним, после стартовых трёх туров «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу группы D. Испанский коллектив набрал семь очков. Столько же баллов у «Интера», который находится на второй строчке. А вот «Бенфика» не набрала ни одного очка и замыкает таблицу квартета. На третьем месте «РБ Зальцбург» с тремя очками в активе.