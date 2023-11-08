«Манчестер Сити» забил 250 голов в 119 матчах ЛЧ — быстрее, чем любая другая команда

«Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (3:0) забил 250-й гол в рамках престижнейшего еврокубкового соревнования. Для достижения этого рубежа «горожанам» потребовалось провести 119 матчей — меньше, чем любой другой команде.

Действующий победитель Лиги чемпионов встречался с «Янг Бойз» во вторник, 5 ноября, и добыл победу со счётом 3:0. По итогам четырёх проведённых встреч группового этапа подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и досрочно оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В конце ноября «Ман Сити» сыграет с «Лейпцигом» в матче 5-го тура, а в середине декабря проведёт последнюю игру группового этапа — с сербской «Црвеной Звездой». Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «горожане» обыграли «Интер» и впервые в своей истории выиграли этот турнир.