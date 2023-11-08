Вратарь «Эгриси»: в «Ростове» молодые следят за Медиалигой, а от старших снобизма не было

Вратарь «Эгриси» Алексей Клюкин, который провёл недельную стажировку в «Ростове», рассказал об отношении в ростовской команде к медийному футболу. Напомним, «Эгриси» — это команда, созданная известным спортивным журналистом Василием Уткиным. Клуб выступает в ЛФЛ и Медиалиге. По словам Клюкина, в «Ростове» нет снобизма по отношению к медиафутболу.

«За медиафутболом в «Ростове» в основном следят молодые ребята: Ваня Комаров, Даня Прохин, Лёша Миронов. Они следят и задавали вопросы про медиафутбол. От старших и опытных футболистов тоже никакого скепсиса по поводу этого не было. Никто не относился со снобизмом, только подсказки», — сказал Клюкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.