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Вратарь «Эгриси»: Кафанов выполняет роль отца — очень добрый и всегда даёт советы

Вратарь «Эгриси»: Кафанов выполняет роль отца — очень добрый и всегда даёт советы
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Вратарь «Эгриси» Алексей Клюкин, который провёл недельную стажировку в «Ростове», поделился впечатлениями от совместной работы с известным тренером вратарей Виталием Кафановым. Напомним, «Эгриси» — это команда, созданная известным спортивным журналистом Василием Уткиным. Клуб выступает в ЛФЛ и Медиалиге.

«Кафанов правда выполняет роль отца. Виталий Витальевич — очень добрый человек, всегда даёт советы и обратную связь. Мы обсуждали работу руками. В некоторых моментах он меня направлял, и мне действительно было полегче», — сказал Алексей Клюкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Кафанов совмещает должности тренера вратарей в «Ростове» и национальной команде России.

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