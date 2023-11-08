Хавбек «Краснодара» Кади: о чемпионстве говорить ещё очень рано

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о борьбе «быков» за чемпионский титул в этом сезоне, а также поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Ещё очень рано говорить о чемпионстве. Не прошло даже половины чемпионата, но, конечно же, эта игра будет очень важна для нас. Она может проявить многое из того, что нам понадобится в будущем. Поскольку это будет матч против команды, которая ведёт борьбу за чемпионство, это может проявить в игре нашей команды то, что даст нам возможность думать о титуле», — приводит слова Кади «РИА Новости Спорт».

После 14 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В матче 15-го тура команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге.