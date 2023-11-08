Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я буду плюс-минус как Карпин». Глушаков — о тренерской карьере

«Я буду плюс-минус как Карпин». Глушаков — о тренерской карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков порассуждал на тему того, какой будет его тренерская карьера.

«Каким я буду тренером? Надо сначала игрока в себе убить, но мне кажется, что я буду как плюс-минус Карпин. За режим, за всё подряд, ну честно. Мне нравится его подход к делу, его эмоции, как он общается с футболистами. Не смущает ли, что он ничего никогда не выигрывал? Я думаю, он выиграет. Давайте объективно, одно дело в «Спартаке» работать, другое – в «Ростове», при всём уважении.

«Ростов» работает больше на продажу футболистов, они играют, у них есть мысль, идея, но свои задачи у клуба. Понятно, что они хотят выиграть, но тогда нужно, чтобы у вас был спонсор «Газпром» и купить трёх-четырёх в атаку, которые будут погоду делать. Я хотел бы примерно в таком плане быть», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Глушаков: не вижу смысла везти в Россию судей из Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android