«Это будет правильно». Глушаков высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о будущем нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. По мнению футболиста, будет правильно, если испанцу дадут доработать до конца сезона.

«Слежу ли сейчас за «Спартаком»? Слежу, как и за всем чемпионатом. Как я вижу взаимоотношения команды и тренера? Я был в этой ситуации. Общаюсь с игроками, знаю всё, что происходит. Подноготную комментировать не буду, это жизнь, надо перетерпеть, наверное. Поменяется ли власть? До нового года, думаю, нет. Доработает ли Абаскаль до конца сезона? Я не знаю, думаю, что должен доработать. Это будет правильно, объективно и логично со стороны структуры клуба. А кого ставить?» — сказал Денис Глушаков в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».