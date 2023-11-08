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«Арсенал» — «Севилья»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Арсенал» — «Севилья»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 лондонский «Арсенал» встретится с испанской «Севильей». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василе Маринеску из Румынии.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Севилья».

Лига чемпионов . Группа B. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» набрал шесть очков в трёх стартовых матчах группового этапа и занимает первое место в таблице квартета В. «Севилья» набрала два очка и расположилась на третьей строчке в группе. Второе место занимает «Ланс» (5). Замыкает таблицу квартета «ПСВ Эйндховен» (2).

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