«Спартак» провёл встречу с руководителями российского судейства

Московский «Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что накануне была проведена встреча команды с руководителями российского судейского корпуса. Перед игроками и тренерским штабом красно-белых выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей.

В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков жёлтыми или красными карточками.

По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», — написала пресс-служба красно-белых на клубном сайте.

Напомним, после 14 туров РПЛ сезона-2023/2024 «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко.