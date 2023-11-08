Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» не исключили, что хоккейный клуб проведёт матч КХЛ на «Открытие Арене»

В «Спартаке» не исключили, что хоккейный клуб проведёт матч КХЛ на «Открытие Арене»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о проведении хоккейного матча на «Открытие Арене».

«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Спартак» может сыграть матч на открытом воздухе со СКА на «Открытие Арене». Совместно с футбольным клубом сейчас прорабатываются варианты по датам и сопернику. Отмечалось, что изначально планировалось сыграть 12 января с петербургским СКА, однако зимой футбольный клуб «Спартак» собирается провести реновацию газона на своём стадионе. В связи с этим также изучается возможность провести матч на открытом воздухе в конце декабря (22-го с «Динамо» Минск или 24-го с «Куньлунь Ред Стар»).

Материалы по теме
Источник: ХК «Спартак» может сыграть матч со СКА на футбольном стадионе «Открытие Арена»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android