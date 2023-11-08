ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за первого гола «Пари НН», где мяч мог уйти в аут

ПФК ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать первый гол «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ, потому что мяч мог уйти в аут перед взятием ворот. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, 5 ноября в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев.

После 14 сыгранных матчей в нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку. В активе армейцев 24 очка. «Пари НН» находится на восьмой позиции с 20 баллами.