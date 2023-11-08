Игрок «Краснодара» Кади: лучше победить, чем красиво играть на протяжении 90 минут

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о философии атакующего футбола, прививаемого «быкам» долгие годы.

«Мы приехали сюда с новым тренером (Кади перешёл в «Краснодар» в январе 2023 года. — Прим. «Чемпионата»), и я не видел, как команда играла до этого. Только слышал разговоры. Я приехал и начал воспринимать ту методику, которую привнёс Владимир Ивич. Мы играем так. В другой манере, находясь в «Краснодаре», я не играл. Ничего не могу сказать о смене клубной философии. Я считаю, что лучше победить, чем красиво играть на протяжении 90 минут», — приводит слова Кади «РИА Новости Спорт».

После 14 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В матче 15-го тура команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге.